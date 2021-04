Biden riconosce genocidio armeni | “Mai più questi orrori”

Leggi su italiasera

(Di sabato 24 aprile 2021) Come anticipato, Joeha riconosciuto ildegli, un gesto finora mai compiuto da alcun presidente americano. In una nota diffusa dalla Casa Bianca nel giorno del 106mo anniversario dell’inizio dei massacri compiuti dall’impero ottomano, si legge: “Ogni anno, questo giorno, ricordiamo le vite di tutti quelli che sono morti nelarmeno in epoca ottomana e ci impegniamo di nuovo a prevenire che tali atrocità accadano di nuovo”. “Onoriamo le vittime del Meds Yeghern (Grande Male), in modo che glidi quanto è accaduto non vadano mai persi nella storia”, scrive. “A partire dal 24 aprile 1915 con l’arresto di intellettualie leader della comunità a Costantinopoli da parte delle autorità ottomane, un milione e mezzo di ...