Biden è il primo presidente degli Stati Uniti a riconoscere il genocidio degli armeni. La reazione della Turchia: “Grave errore” (Di sabato 24 aprile 2021) Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni Joe Biden diventa il primo presidente degli Stati Uniti a riconoscere formalmente il genocidio degli armeni. In occasione del 106esimo anniversario dell’inizio del massacro degli armeni per mano dell’esercito ottomano, che si celebra oggi, 24 aprile, il presidente Usa ha detto: “Ogni anno in questo giorno ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nel genocidio armeno dell’epoca ottomana e ribadiamo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadano di ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021)ha riconosciuto ilJoediventa ilformalmente il. In occasione del 106esimo anniversario dell’inizio del massacroper mano dell’esercito ottomano, che si celebra oggi, 24 aprile, ilUsa ha detto: “Ogni anno in questo giorno ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nelarmeno dell’epoca ottomana e ribadiamo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadano di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a… - Agenzia_Ansa : Biden riconoscerà il genocidio armeno, primo presidente Usa a farlo - LaStampa : Usa, Biden riconoscerà il genocidio armeno. E’ il primo presidente americano a farlo - raffaele71 : RT @MarianoGiustino: ULTIM’ORA: #Biden in una dichiarazione di pochi minuti fa definisce i massacri degli armeni del 1915 come un 'genocidi… - ns_sanna : RT @Geopoliticainfo: ???????? Joe #Biden è il primo Presidente degli #USA a riconoscere ufficialmente il genocidio degli armeni. -