Bianchi Difende il Governo Dalle Polemiche Sulla Scuola: i Soldi Investiti Sono Stati Monitorati al Millesimo (Di sabato 24 aprile 2021) Il Ministro dell’istruzione Bianchi risponde a coloro che ritengono che il Governo non abbia fatto nulla per mettere in sicurezza la Scuola. “Si è fatto moltissimo, saremmo ingrati verso il ... Leggi su youreduaction (Di sabato 24 aprile 2021) Il Ministro dell’istruzionerisponde a coloro che ritengono che ilnon abbia fatto nulla per mettere in sicurezza la. “Si è fatto moltissimo, saremmo ingrati verso il ...

Advertising

GiovanniRoi : Ritorno in classe, Bianchi difende il precedente Governo: “Non è vero che non è stato fatto nulla”. Ma questo dimos… - infoitinterno : Ritorno in classe, Bianchi difende il precedente Governo: “Non è vero che non è stato fatto nulla” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Bianchi difende il precedente Governo: “Non è vero che non è stato fatto nulla” - dilio_bianchi : Questo becero e rozzo energumeno difende il figlio delinquente forse per sua colpa per averlo cresciuto nel lusso e… -