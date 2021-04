Bergamo ricorda Mario Ghisleni, carabiniere Medaglia d’oro alla memoria (Di sabato 24 aprile 2021) Nella mattina di sabato 24 aprile al l Cimitero monumentale di Bergamo, in occasione dell’anniversario dei Carabinieri insigniti di Medaglia d’oro al Valor Militare deceduti in attività di servizio, è stata deposta una corona per commemorare il carabiniere Mario Ghisleni, di origini bergamasche, cui è intitolata la caserma di via Novelli sede della Stazione Carabinieri di Bergamo Bassa, morto durante la battaglia di Ganu Gadu (Africa Orientale) il 24 aprile del 1936. alla cerimonia, tenutasi in forma ristretta, erano presenti il Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, il presidente del consiglio comunale di Bergamo Ferruccio Rota in rappresentanza dell’amministrazione comunale ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Nella mattina di sabato 24 aprile al l Cimitero monumentale di, in occasione dell’anniversario dei Carabinieri insigniti dial Valor Militare deceduti in attività di servizio, è stata deposta una corona per commemorare il, di origini bergamasche, cui è intitolata la caserma di via Novelli sede della Stazione Carabinieri diBassa, morto durante la battaglia di Ganu Gadu (Africa Orientale) il 24 aprile del 1936.cerimonia, tenutasi in forma ristretta, erano presenti il Prefetto di, Enrico Ricci, il presidente del consiglio comunale diFerruccio Rota in rappresentanza dell’amministrazione comunale ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di ...

