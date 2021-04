Advertising

sportli26181512 : Berardi rovescia la Samp: Sassuolo, resta vivo il sogno Europa: Berardi rovescia la Samp: Sassuolo, resta vivo il s… - yacco500 : RT @Gazzetta_it: #Berardi rovescia la Samp: Sassuolo, resta vivo il sogno Europa #SassuoloSampdoria - Gazzetta_it : #Berardi rovescia la Samp: Sassuolo, resta vivo il sogno Europa #SassuoloSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Berardi rovescia

Il Sassuolo vuole proprio finire la stagione alla grande. Il successo di misura sulla Sampdoria, firmato, porta la quarta vittoria consecutiva alla squadra di De Zerbi, che in attesa di Cagliari - Roma si porta a tre punti dai giallorossi, contribuendo a tenere vivo il sogno Europa League. ...... è stato montato alla. Il cartello si trova sulla ripida strada che da Gemmano porta a ... Come fa notare, fra le decine di commenti divertiti, Elisabetta, 'Anche a Rimini esistono ...Il Corriere dello Sport sul ko della Fiorentina: 'Sabato Berardi, Viola ammutolita'. vedi letture. 'Sabato Berardi, Viola ammutolita', questo è il titolo di apertura del Corriere dello Sport dedicato ...Bonaventura illude, poi i neroverdi vincono con la doppietta di Berardi e il gol di Maxime Lopez. Il momento è complicato e anche i giocatori sono apparsi molto demoralizzati per il risultato e per i ...