Benvenuti sulla Iss | gli astronauti di Crew Dragon sono a bordo

(Di sabato 24 aprile 2021) Grandi abbracci e sorrisi hanno accolto glidellaEndeavour di SpaceX quandosaliti adella Iss, a cui la navetta si è agganciata. Al'astronauta francese Thomas Pesquet, primo europeo su un volo spaziale commerciale e i suoi tre compagni di squadra, gli americani Shane Kimbrough e Megan McArthur e il giapponese Akihiko Hoshide. "alla-2" ha detto loro l'astronauta Shannon Wlaker, la comandante attuale della Iss, una volta avvenuto l'aggancio. Questa missione segna un nuovo e importante successo per la SpaceX di Elon Musk, che, obiettivo dopo obiettivo, si è imposto nel settore per i viaggi spaziali, primo operatore privato a farlo. Tanto che SpaceX è stata scelta dalla Nasa per riportarci ...

Advertising

trimpa48 : RT @gmgiua: Questi sono alcuni dei bambini di Olbia che hanno portato dei giochi ai loro coetanei che erano sulla #AlanKurdi. In mano avev… - Aquilonisenzac1 : @dariogrecoct @iliberi_ @missingsmth Ohhhhh Dario quanto sei dolce e caro????????!!!! Pure a casa mia siete tutti i ben… - lapolitica_it : Benvenuti sulla pagina Twitter ufficiale di @lapolitica_it! ???? - formulaclaude : 'Bella a tutti ragazzi e benvenuti da VettelGamer5, oggi proveremo Warzone sulla mia Xbox' - theory_cartoons : RT @Telethonitalia: Al via la settimana mondiale delle immunodeficienze primitive. Tanti e importanti i risultati di Fondazione Telethon su… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuti sulla

askanews

Il programma del concerto punta i riflettoriscrittura vocale per baritono e basso. ... Lucadiretta testuale di Sassuolo - Genoa , partita della 2giornata di ritorno del Campionato Under 18 . Il match è in programma domenica 25 aprile alle ore 15 allo Zanti di San Michele. ...Esultanza alla Toni? No, ho fatto una pazzia” Sappiamo come è la Juventus e quanto è forte. Quella è stata un’ispirazione sul momento? Il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic commenta così il p ...Una festa, per la boxe e lo sport italiano. E’ quella andata in scena, l’altra sera, per il titolo mondiale Ibo dei Superpiuma, e che ha visto Michael Magnesi sconfiggere – in ...