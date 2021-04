Beninati “Badminton azzurro spera in Caponio per le Olimpiadi” (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro movimento sportivo ha subito l'influenza della pandemia, soprattutto nei mesi di marzo-aprile del 2020. A maggio abbiamo ripreso con le attività di alto livello grazie alla possibilità di riaprire il centro federale e da allora abbiamo seguito un pò l'escalation della disponibilità di fare attività di un certo livello”. Il presidente della Federazione Italiana Badminton, Carlo Beninati, ripercorre i momenti più difficili legati ad una pandemia di Covid-19 non ancora superata. “Purtroppo – spiega Beninati nel corso di un forum nella sede romana dell'Italpress – l'attività di base è rimasta bloccata: non ci è stato consentito di riprendere con l'attività regionale e provinciale e in questo momento siamo speranzosi che, alla luce degli ultimi decreti, questa possa ricominciare. Le nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro movimento sportivo ha subito l'influenza della pandemia, soprattutto nei mesi di marzo-aprile del 2020. A maggio abbiamo ripreso con le attività di alto livello grazie alla possibilità di riaprire il centro federale e da allora abbiamo seguito un pò l'escalation della disponibilità di fare attività di un certo livello”. Il presidente della Federazione Italiana, Carlo, ripercorre i momenti più difficili legati ad una pandemia di Covid-19 non ancora superata. “Purtroppo – spieganel corso di un forum nella sede romana dell'Italpress – l'attività di base è rimasta bloccata: non ci è stato consentito di riprendere con l'attività regionale e provinciale e in questo momento siamonzosi che, alla luce degli ultimi decreti, questa possa ricominciare. Le nostre ...

