Benevento, il comitato centro storico si oppone a Mastella: “No alla chiusura delle strade” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Abbiamo appreso dagli organi di stampa – scrive il Luigi Marino, Presidente del comitato centro storico – che il Sindaco della nostra Città, al fine di alleviare le difficoltà degli esercenti, sentiti i comitati di quartiere, avrebbe intenzione di chiudere alcune strade per estendere lo spazio all’aperto delle dette attività. Chiariamo, sin da subito, che il comitato di Quartiere centro storico non è stato convocato e nemmeno interpellato – dice Marino – sulla questione, quindi quando ci si riferisce ad interlocuzioni con i Comitati, sarebbe ottima cosa chiarire con chi si sia discorso. Questo comitato, infatti, è vicino alle tante persone, soprattutto esercenti, che stanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Abbiamo appreso dagli organi di stampa – scrive il Luigi Marino, Presidente del– che il Sindaco della nostra Città, al fine di alleviare le difficoltà degli esercenti, sentiti i comitati di quartiere, avrebbe intenzione di chiudere alcuneper estendere lo spazio all’apertodette attività. Chiariamo, sin da subito, che ildi Quartierenon è stato convocato e nemmeno interpellato – dice Marino – sulla questione, quindi quando ci si riferisce ad interlocuzioni con i Comitati, sarebbe ottima cosa chiarire con chi si sia discorso. Questo, infatti, è vicino alle tante persone, soprattutto esercenti, che stanno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, il comitato centro storico si #Oppone a #Mastella: 'No alla chiusura delle strade' **… - ilvaglio1 : Noi Campani, il Comitato Cittadino si confronta su Ambiente e Mobilità sostenibile #ambiente #mobilità… - anteprima24 : ** Noi Campani, il #Comitato Cittadino si confronta su Ambiente e Mobilità sostenibile ** - museodelgenoa : Questa sera alle 20.45 va in scena #GenoaBenevento ?Scopri i precedenti fra le due squadre, a cura del nostro Comit… - ilvaglio1 : Riiunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica #carlotorlontano… -