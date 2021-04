Belen Rodriguez mostra il video del momento in cui ha scoperto il sesso della bimba che aspetta da Antonino Spinalbese

(Di sabato 24 aprile 2021) Tra pochi mesi verrà al mondo il bebè die Antonio. La showgirl aveva annunciato di essere in attesa di una femminuccia a Verissimo, e a Silvia Toffaninaveva anche rivelato che la piccola si chiamerà Luna Marì. Luna sarà quindi la sorellina di Santiago, il primo figlio cheha avuto dal matrimonio, ormai finito, col ballerino Stefano De Martino. Dopo la finesua storia col napoletano, l’argentina ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonio. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower su Instagram,ha ammesso che l’età del suo compagno in un primoha costituito per lei un problema., infatti, ha venticinque anni, dunque la differenza d’età, almeno inizialmente, ha ...

IsaeChia : #BelenRodriguez mostra il video del momento in cui ha scoperto il sesso della bimba che aspetta da Antonino Spinalb… - infoitcultura : “Quanti chili hai preso?”: Belen Rodriguez risponde alla domande dei followers - ChiccoseDOC : BELEN RODRIGUEZ, NEL RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI FOLLOWERS, SUL LEGAME CON IL GIOVANE COMPAGNO ANTONINO SPINALBESE.… - Canieuest96 : RT @_hellotetectif: E quando Martina Miliddi finirà in copertina su tutti i giornali di gossip oscurando totalmente Maria Belen Rodriguez e… - urea30500882 : RT @benetuttobene: Penso che è arrivato il momento di sostituire Belen Rodriguez con un nuovo acquisto, la fenomenale Dayane Mello. @Medias… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Scatti bollenti e hot per la bellissima modella Argentina,e del suo lui, Antonino Spinalbese . E pensare che i detrattori inizialmente erano tanti, tutti volti a criticare questo rapporto, definendo la storia quasi come un ripiego per ...Non hanno certo timore di suscitare invidiae Antonino Spinalbese , belli, innamorati, in dolce attesa e freschi reduci dalle vacanze in un resort di lusso alle Maldive. Nonostante le polemiche suscitate dal loro viaggio, adesso ...Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una confessione su Antonino Spinalbese. La showgirl ha ammesso che è troppo giovane.Belen Rodriguez, che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a colazione. La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un ...