Beautiful anticipazioni | Sally aspetta i risultati | è molto malata?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domenica 25 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani! Pronti per sintonizzarvi su Canale 5 anche di domenica pomeriggio? Come avrete visto nell’ultimo periodo di cose ne sono successe: Steffy e Liam sembrano aver deciso di riprovarci. Steffy in realtà era sul punto di raccontare tutto a Liam, di parlargli di quello che Thomas aveva fatto ma poi ha dovuto cambiare idea, anche fermata dallo stilista. Steffy avrebbe persino voluto raccontare tutto a Hope ma poi non lo ha fatto. Ed è anche per questo che Thomas ha avuto modo di dire a Hope che non ha mai smesso di amarla e che ci tiene a lei. Hope forse non se lova visto che di recente Thomas si era avvicinato a Zoe e tutti credevano che stesse per ...