Beautiful | anticipazioni puntate italiane dal 25 aprile all’1 maggio 2021

(Di sabato 24 aprile 2021)Tutto quello che accade nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana: Sally scopre che sta morendo, Thomas mette in atto un piano per tornare insieme a Hope Pubblicato su 24Cosa succede nellediin onda da domenica 25a sabato 1? Lerivelano che, alla Spencer Publications, Bill e Katie si baciano. La più piccola delle sorelle Logan afferma di sentirsi in forma, ma suo marito nota che c’è qualcosa che la sta turbando. Pertanto, teme che abbia qualche problema di salute. Katie lo rassicura e poi va a trovare Sally. La donna si offre di accompagnare la ...

Katie abbandona lo studio di Bill con tanta velocità da lasciare interdetto lo Spencer. La Logan ha ricevuto un messaggio di Sally. Wyatt inizia a sospettare che Sally gli stia nascondendo qualcosa di grave. Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo assistito al tracollo di Sally, dovuto ad una malattia grave.