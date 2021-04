BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 25 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di sabato 24 aprile 2021)di25: Leggi anche:di sabato 24Wyatt (Darin Brooks) condivide con Bill (Don Diamont) il proprio senso di colpa per aver lasciato Sally (Courtney Hope) per la seconda volta: si sente responsabile della sua sofferenza. Sally e Katie (Heather Tom) sono sconvolte dalla diagnosi terminale che Penny (Monica Ruiz) ha dato alla stilista (la malattia però non verrà mai ben precisata ai telespettatori). Quinn (Rena Sofer), felice per Flo (Katrina Bowden), non sembra provare compassione per Sally. Foto di BBL Distribution: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)