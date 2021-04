Beautiful anticipazioni 30 aprile 2021 | Katie rivela il segreto di Sally

(Di sabato 24 aprile 2021) Sarà titubante all’inizio, ma poi, nel corso della puntata didel 30, sceglierà di dire la verità a Wyatt sul conto di. La Logan è certa che il giovane debba sapere la triste notizia. Thomas intanto bacia Zoe davanti suo figlio sperando in una reazione negativa del ragazzino, durante una festa organizzata per il compleanno della giovane modella. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate, Thomas attenta alla vita di Liam? Le parole dell’attore Matthew Atkinson L’interprete di Thomas Forrester fa alcunezioni sul suo personaggio e su quello che accadrà nelle puntate future L’attore Matthew Atkinson, che impersona il “folle” Thomas nella soap opera americana, ha parlato del ...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #25aprile - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 24 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 24 aprile: Wyatt chiede a Liam di raccontargli tutto sul bacio con Steffy - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 24 aprile 2021: Wyatt cerca il perdono di Sally - infoitcultura : “Beautiful”, le anticipazioni: Katie rivela un triste segreto -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

: Katie corre in soccorso di Sally Katie abbandona lo studio di Bill con tanta velocità da lasciare interdetto lo Spencer. La Logan ha ricevuto un messaggio di Sally : sono ...24 aprile: Wyatt inizia a sospettare che Sally gli stia nascondendo qualcosa di grave. Nelle ultime puntate diabbiamo assistito al tracollo di Sally , dovuto ad una ...Beautiful, anticipazioni 25 aprile: come andrà l'ultima puntata della settimana per i protagonisti della soap americana? Vediamolo insieme! Beautiful, anticipazioni 25 aprile: Bill preoccupato per la ...Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 25 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani! P ...