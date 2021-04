Beach volley | World Tour 2021 Cancun 2 Rossi Carambula | che impresa! Lupo Nicolai avanti col brivido

(Di sabato 24 aprile 2021) Una notte di emozioni e brividi per l’Italche esce con due grandissime vittorie dalla sezione dedicata alle finali dei gironi e porta entrambe le coppie iscritte al tabellone principale del secondo torneo 4 stelle dialla fase ad eliminazione diretta. Grandissima impresa diche superano il tie break la coppia finalista non più tardi di lunedì scorso nel primo torneo di, i rappresentanti del Qatar Ahmed/Cherif e volano agli ottavi di finale. Vittoria importante e col cuore anche perche si impongono 2-1, non senza qualche palpitazione, sugli statunitensi Gibb/Crabb e avanzano ai sedicesimi. Un successo dal peso specifico altissimo quello di Enricoe Adrianche giocano una ...

Si potrà dunque giocare a calcetto, a pallacanestro,. Ci sarà un via libera per tutti gli sport di contatto (mentre finora erano consentiti solo ginnastica, corsa, bicicletta e tennis). ..."Oltre all' organizzazione di tornei, tra i quali calcio - tennis, green e, bocce e basket - ha continuato Tomaello - ci piacerebbe portare, laddove possibile, la pratica delle ...Ogni anno – dal 1994 – gli alunni e le alunne assaporano la gioia di difendere i colori del proprio Istituto nei tornei di pallavolo indoor, beach volley (da 10 anni) e sitting volley (da 7 anni).PORTO SAN GIORGIO – Al via l’attesissimo week-end di beach volley a Porto San Giorgio che segna la sospirata ripartenza della stagione turistica. Un segnale forte da parte dell’Asd King of the beach ...