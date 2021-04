Bayern | stop e titolo rimandato Haaland lancia il Dortmund

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bayern stop

Corriere dello Sport.it

MAGONZA (Germania) - Nella 31ª giornata di Bundesliga ilMonaco rimanda l'appuntamento con la matematica vittoria del Meisterschale perdendo in casa del Mainz , che grazie ai gol di Burkardt e Quaison vince 2 - 1 e ottiene il suo sesto risultato ...Ad esempio per i passaggi completati: se giochi per ilMonaco o per il Manchester City di ... Lo stesso vale per gli, il controllo, i contrasti e la marcatura. I dati in queste situazioni ...La squadra di Flick costretta a posticipare l'appuntamento con la vittoria del campionato: il Mainz si impone 2-1. Doppietta del norvegese nel colpo Champions dei suoi a Wolfsburg ...Messi meglio di Ronaldo, Lukaku solo decimo in serie A (e lui si infuria), gli «intangibili» pregi di Muller: le valutazioni sono il frutto di un mix fra milioni di dati certi e, soprattutto, le anali ...