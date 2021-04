Bayern perde a Magonza e rinvia la festa per il titolo. Colpo Dortmund (Di sabato 24 aprile 2021) Il 2-1 rifilato dal Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della Bundesliga Leggi su itasportpress (Di sabato 24 aprile 2021) Il 2-1 rifilato dalai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della Bundesliga

Advertising

d3ligted : il borussia vince e il bayern perde - RSIsport : ????? Il Bayern perde in casa del Mainz e deve rinviare i festeggiamenti per il titolo #Bundesliga #RSISport - walnut_85 : Ma sto Bayern che perde con il Mainz? - mr_kubra : RT @corradone91: Vincendo oggi, il #Bayern si assicurerebbe la #Bundesliga. Invece... Perde 2-0 col #Mainz. In gol anche Robin #Quaison, ex… - corradone91 : Vincendo oggi, il #Bayern si assicurerebbe la #Bundesliga. Invece... Perde 2-0 col #Mainz. In gol anche Robin #Quaison, ex #Palermo -