Bayern | che scivolone! La festa è rinviata Ma forse solo di un giorno

(Di sabato 24 aprile 2021) Uno scivolone, e laviene. Almeno di un. IlMonaco perde 2 - 1 contro il Mainz e non riesce a conquistare il titolo in Bundesliga. Decisivi, oggi, i gol di Burkardt (al 3')...

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Il Borussia Dortmund annuncia che non parteciperà alla Superlega ? Secondo il CEO Watzke, anche il B… - tancredipalmeri : Certo sarà mica un caso che dei grandi club ad aver ricevere l’invito, l’unico guidato managerialmente da un ex cal… - tancredipalmeri : ULTIM'ORA: il membro danese exco Uefa, Moller, dichiara che si attende entro venerdi l'esclusione di Real Madrid,… - Cesare14931834 : @cechi66 @Eduardo01508575 @capuanogio Ma dove l'avete presa questa favola del Bayern a cui regalano i giocatori ?… - FuriacecaFC11 : @manicomio87 @Riccardo_Pozzi_ @Juventina962 @Gazzetta_it Ma ti sei andato a guardare il palmares?!!! Lo vedi che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern che

Altrimenti bisognerà aspettare (almeno) l'8 maggio con la sfida fra ilMonaco e il Borussia Moenchengladbach. Per il Mainz,ha ora 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, una ...Festa scudetto rinviata per ilMonaconella 31ª giornata della Bundesliga cade sul campo del Mainz per 2 - 1, sotto i colpi di Burkardt e l'ex Palermo Quaison. Inutile per i bavaresi la rete nei minuti finali realizzata ...Gol e colpi di scena in Bundesliga: crolla il Bayern Monaco, mentre il Borussia Dortmund è corsaro grazie al solito Haaland ...Il Bayern Monaco inciampa nella corsa al titolo in Bundesliga. Impegnato contro il Mainz, nella sfida che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra di Flick, Manuel Neuer commette un gravissimo err ...