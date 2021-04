Bassetti: "Le varianti Covid non hanno ridotto la forza dei vaccini" (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - A quello che si sa, in base alle evidenze scientifiche "finora le varianti del virus del Covid-19 non hanno 'bucato' la copertura assicurata dai vaccini, nessuno escluso". Lo dice all'AGI il professor Matteo Bassetti, infettivologo, prendendo spunto dall'allarme che in più parti del mondo, anche in Europa e ai confini con la stessa Italia, si sta innescando a causa della variante indiana, variante capace di far impennare sensibilmente il numero di contagi nel Paese asiatico. Bassetti cita anche un lavoro scientifico recentissimo, secondo cui ad esempio "il vaccino Pfizer copre tutte le varianti". Le varianti ci sono e non ci devono sorprendere - spiega l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova - perché esse sono il tentativo del virus ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - A quello che si sa, in base alle evidenze scientifiche "finora ledel virus del-19 non'bucato' la copertura assicurata dai, nessuno escluso". Lo dice all'AGI il professor Matteo, infettivologo, prendendo spunto dall'allarme che in più parti del mondo, anche in Europa e ai confini con la stessa Italia, si sta innescando a causa della variante indiana, variante capace di far impennare sensibilmente il numero di contagi nel Paese asiatico.cita anche un lavoro scientifico recentissimo, secondo cui ad esempio "il vaccino Pfizer copre tutte le". Leci sono e non ci devono sorprendere - spiega l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova - perché esse sono il tentativo del virus ...

Advertising

sulsitodisimone : Bassetti: 'Le varianti Covid non hanno ridotto la forza dei vaccini' - Agenzia_Italia : Bassetti: 'Le varianti Covid non hanno ridotto la forza dei vaccini' - K274863601 : @LiutoGiusto @Efisio31251859 Già lo stanno facendo attraverso il trombone Bassetti &Co; ci stanno già dicendo che o… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Andrea #Crisanti: 'I tamponi rapidi non riconoscono alcune varianti e, siccome non vengono prese favoriscono il mo… - La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti: 'I tamponi rapidi non riconoscono alcune varianti e, siccome non vengono prese favo… -