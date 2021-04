Basket: Nba, Gallinari torna e Atlanta batte Miami (Di sabato 24 aprile 2021) Atlanta, 24 apr. - (Adnkronos) - Vittoria fondamentale in chiave playoff per gli Hawks (33-27) che ritrovano Danilo Gallinari sul parquet e battono i Miami Heat (31-29) con il punteggio di 118-103. Atlanta, senza Clint Capela a causa di un problema alla schiena che lo costretto a fermarsi come la caviglia di Trae Young, si affida ai 21 punti con 5/9 dall'arco e 8 assist di Bogdan Bogdanovic, a cui si aggiungono i 20 con 8 rimbalzi di John Collins: la squadra della Georgia porta così a casa la sesta vittoria nelle ultime otto gare. Mancava in campo da 14 giorni anche Danilo Gallinari, alle prese con un infortunio al piede che lo ha costretto a fermarsi per sei gare. Il n°8 azzurro parte come al solito in questa regular season dalla panchina e chiude con 17 punti in 22 minuti, tirando 5/11 dal campo, 3/7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. - (Adnkronos) - Vittoria fondamentale in chiave playoff per gli Hawks (33-27) che ritrovano Danilosul parquet e battono iHeat (31-29) con il punteggio di 118-103., senza Clint Capela a causa di un problema alla schiena che lo costretto a fermarsi come la caviglia di Trae Young, si affida ai 21 punti con 5/9 dall'arco e 8 assist di Bogdan Bogdanovic, a cui si aggiungono i 20 con 8 rimbalzi di John Collins: la squadra della Georgia porta così a casa la sesta vittoria nelle ultime otto gare. Mancava in campo da 14 giorni anche Danilo, alle prese con un infortunio al piede che lo ha costretto a fermarsi per sei gare. Il n°8 azzurro parte come al solito in questa regular season dalla panchina e chiude con 17 punti in 22 minuti, tirando 5/11 dal campo, 3/7 ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba NBA 2020/2021: Brooklyn prima a Est, sconfitta Boston. Golden State supera Denver I risultati della notte italiana tra venerdì 23 e sabato 24 aprile ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Brooklyn si prende contro Boston vittoria e testa della Eastern Conference, nonostante i 38 punti di Jayson Tatum. Torna il pubblico al Chase Center e torna, dopo una gara di 'stop', il ...

Nba in lutto: è morta la stella del basket Terrence Clarke Terrence Clarke è morto dopo un incidente di macchina nell'area di Los Angeles (San Fernando valley) alle 14.10 di giovedì. L'ex guardia del Kentucky aveva 19 anni, ad annunciare la sua morte è stata ...

Basket: Nba; Nets vincono e sorpassano Sixers in testa a est (ANSA) - ROMA, 24 APR - Turno importante stanotte in Nba. I Nets hanno vinto e preso la classifica della Eastern Conference, sorpassando i Philadelphia Sixers che erano al comando praticamente ...

