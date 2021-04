Basket: Nba, Curry trascina Golden State al successo su Denver (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Gli Warriors scelgono il migliore dei modi per festeggiare il ritorno dei tifosi al Chase Center, nella prima gara con circa 2.000 spettatori sulle tribune della nuovissima arena di San Francisco. Golden State (30-30) batte Denver (38-21), 118-97, grazie ad un'altra super prestazione di Steph Curry. Il n.30 chiude con 32 punti (Beal 33 invece, nel testa a testa a distanza per la conquista del ruolo di miglior realizzatore della regular season), tirando 11/18 dal campo e 4/9 dall'arco con tanto di tripla che brucia la retina e regala il definitivo vantaggio agli Warriors a tre minuti dalla sirena. Al resto pensa Draymond Green con una delle sue partite: 2 punti, 12 rimbalzi e 19 assist (massimo in carriera eguagliato). Warriors consolidano così il nono posto a Ovest. Per i Nuggets pesa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Gli Warriors scelgono il migliore dei modi per festeggiare il ritorno dei tifosi al Chase Center, nella prima gara con circa 2.000 spettatori sulle tribune della nuovissima arena di San Francisco.(30-30) batte(38-21), 118-97, grazie ad un'altra super prestazione di Steph. Il n.30 chiude con 32 punti (Beal 33 invece, nel testa a testa a distanza per la conquista del ruolo di miglior realizzatore della regular season), tirando 11/18 dal campo e 4/9 dall'arco con tanto di tripla che brucia la retina e regala il definitivo vantaggio agli Warriors a tre minuti dalla sirena. Al resto pensa Draymond Green con una delle sue partite: 2 punti, 12 rimbalzi e 19 assist (massimo in carriera eguagliato). Warriors consolidano così il nono posto a Ovest. Per i Nuggets pesa la ...

