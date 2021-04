Bari, arrestati per corruzione il gip De Benedictis e l’avvocato Chiariello (Di sabato 24 aprile 2021) Il giudice di Bari Giuseppe De Benedictis e l’avvocato Giancarlo Chiariello sono stati arrestati con l’accusa di corruzione. Il gip si era dimesso dalla magistratura dopo essere stato colto in flagranza mentre riceveva del denaro in cambio della scarcerazione di uno dei clienti del legale. Credit: PixabayI carabinieri del Nucleo investigativo di Bari hanno arrestato il giudice barese Giuseppe De Benedictis e l’avvocato penalista Giancarlo Chiariello con l’accusa di corruzione. Il provvedimento di misura cautelare in carcere è stato disposto dal gip di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto reso noto, i due avevano stretto da tempo un accordo corruttivo in base al ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Il giudice diGiuseppe DeGiancarlosono staticon l’accusa di. Il gip si era dimesso dalla magistratura dopo essere stato colto in flagranza mentre riceveva del denaro in cambio della scarcerazione di uno dei clienti del legale. Credit: PixabayI carabinieri del Nucleo investigativo dihanno arrestato il giudice barese Giuseppe Depenalista Giancarlocon l’accusa di. Il provvedimento di misura cautelare in carcere è stato disposto dal gip di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto reso noto, i due avevano stretto da tempo un accordo corruttivo in base al ...

petergomezblog : “Mazzette in cambio di decisioni favorevoli ai mafiosi”: arrestato un gip di Bari. Nascosti nelle prese elettriche… - NicolaMorra63 : Chissà se è un caso isolato? - HuffPostItalia : Arrestati Gip Bari e penalista, mazzette in cambio di sentenze a favore - fabio_tiberia : RT @FQLive: #ULTIMORA Bari, arrestati per corruzione gip De Benedictis e un avvocato - Mirandola59 : RT @FQLive: #ULTIMORA Bari, arrestati per corruzione gip De Benedictis e un avvocato -