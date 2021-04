Barbra Streisand | che trasforma in successo tutto ciò che tocca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Oggi 24 aprile, è il compleanno di una cantante, attrice, regista e produttrice che ha saputo sfondare in qualsiasi ambito si sia cimentata: parliamo di, che oggi compie 79 anni. I primi passi dinel mondo dello spettacolocalca il primo palcoscenico a 18 anni, lo fa da cantante. Partita da un piccolo pub di Manhattan, la voce distrega il pubblico, e dopo soli due anni, nel 1962, pubblica il suo primo album intitolato:” TheAlbum”. One shot one kill per, che va subito a segno con il suo album, vincendo due Grammy Awards. Non passa molto tempo e anche Broadway è pronto ad accoglierea braccia aperte: protagonista assoluta del musical “Funny Girl”, riesce a ...