Barbara Exignotis | chi è la seconda moglie di Nino Frassica | ex porno attrice

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 24 aprile 2021)è uno degli attori e comici più popolari in Italia, ma poco si sa ancora sulla sua. Exgrafica e a sua voltadi teatro,è sposata condall’estate del 2018, quando la coppia ha celebrato il matrimonio con rito civile in Sicilia. Chi èha un passato molto turbolento che potrebbe far discutere i fan di. L’ha infatti esordito negli anni Novanta comedi film hard sotto lo ...