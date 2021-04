Ballardini | “Cammino straordinario da quando sono tornato Futuro? Prima pensiamo alla salvezza”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Davide, tecnico del Grifone, ha così parlato dopo la bella vittoria ottenuta nell’anticipo delle 15.00 Genoa-Spezia. Queste le sue parole. Sulla prestazione: “Il Genoa ha fatto un grande primo tempo con pressione, attenzione e qualità di gioco. Meritavamo di andare in vantaggio in più di un’occasione.spendi così tanto nel secondo tempo fai fatica. Nonostante questo, però, non abbiamo concesso nulla e siamo stati premiati”. Sulla crescita della squadra: “Il Genoa all’inizio ha vinto partite che forse non meritava, invece nei pareggi magari meritava di più, il calcio è così. Iosorpreso da quello che ha fatto il Genoa dasiamo arrivati ad oggi. Ha fatto un. Ioarrivato con il Genoa a 7 punti e ...