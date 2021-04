Baby Vittoria, già 1 mese. E ovviamente festeggiato in stile Ferragni: il dettaglio glamour (Di sabato 24 aprile 2021) Non sembra ma è già passato un mese dalla nascita di Vittoria Lucia Ferragni. Baby V, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è infatti venuta la mondo il 23 marzo scorso poco dopo le 3 del mattino. E a poche ore di vita, ecco il primo dolcissimo scatto della bimba in sala parto. Solo allora si è scoperto che ‘V.’ stava per Vittoria: fino a quel momento era stata svelata solo l’iniziale della sorellina di Leone. Che è dunque diventata subito una Baby star dei social, protagonista assoluta dei post e delle Storie del rapper e dell’influencer. Senza dimenticare Leone, certamente. Il primogenito di casa Ferragnez non ha ancora accettato a pieno l’arrivo della sorellina e, come mostrano spesso nelle Stories i genitori, è ancora un po’ geloso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Non sembra ma è già passato undalla nascita diLuciaV, la secondogenita di Chiarae Fedez è infatti venuta la mondo il 23 marzo scorso poco dopo le 3 del mattino. E a poche ore di vita, ecco il primo dolcissimo scatto della bimba in sala parto. Solo allora si è scoperto che ‘V.’ stava per: fino a quel momento era stata svelata solo l’iniziale della sorellina di Leone. Che è dunque diventata subito unastar dei social, protagonista assoluta dei post e delle Storie del rapper e dell’influencer. Senza dimenticare Leone, certamente. Il primogenito di casa Ferragnez non ha ancora accettato a pieno l’arrivo della sorellina e, come mostrano spesso nelle Stories i genitori, è ancora un po’ geloso di ...

