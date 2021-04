(Di sabato 24 aprile 2021) Le telecamere di vigilanza di Montorio, indi, hanno ripreso unche si aggirava nella notte per le vie cittadine. “Incredibile concentrazione di animali selvatici”, dice la– Unper le vie di Montorio, frazione del capoluogo scaligero. E’ quanto hanno ripreso le telecamere di vigilanza nella notte tra venerdì e sabato. Le immagini del circuito di sorveglianza testimoniano che l’animale stava girando indisturbato lungo una delle vie di accesso alla città. Un episodio anomalo, vista la vicinanza di Montorio con i quartieri residenziali del capoluogo, ma non isolato per l’avvicinamentofauna selvatica alla città. Episodi sugli animali selvatici Nelle ultime ore sono stati diversi i casi che hanno visto coinvolti ...

news_mondo_h24 : Avvistato lupo in provincia di Verona, l’allarme della Polizia Municipale - Fabio64356227 : #HaStatoLaRaggi Verona, lupo avvistato di notte alle porte della citta' - Italia - - augustabened1 : RT @PantheonVerona: È stato ripreso dalle telecamere di Ponte Florio il lupo che stanotte si stava aggirando nei pressi di San Michele Extr… - CorriereQ : Lupo avvistato di notte alle porte di Verona - AnsaVeneto : Lupo avvistato di notte alle porte di Verona. Animale immortalato dalle telecamere a Montorio #ANSA -

Unè stato immortalato la notte scorsa dalle telecamere di vigilanza mentre si aggirava a Montorio, alle porte di Verona. Le immagini del circuito di sorveglianza testimoniano che l'animale stava ......scorsia Magasa in Lombardia. Lo scorso anno sono stati accertati 380 danni da grandi carnivori: nessuno da lince, 279 da orso, in aumento del 22% sull'anno precedente, e 101 dacon ...Le telecamere di vigilanza di Montorio, in provincia di Verona, hanno ripreso un lupo che si aggirava nella notte per le vie cittadine.VERONA . Un lupo è stato immortalato nella notte tra il 23 e il 24 aprile dalle telecamere di vigilanza mentre si aggirava a Montorio, alle porte di Verona. Le immagini del circuito di sorveglianza te ...