Avete mai visto la casa di Flavio Briatore a Londra? Potrebbe far invidia alla regina (Di sabato 24 aprile 2021) Flavio Briatore uno degli imprenditori più importanti italiani ha una residenza nel cuore di Londra. Ecco i dettagli Le curiosità di Flavio (Foto Web)Flavio Briatore è uno degli imprenditori più importanti e noti nel panorama italiano. Il suo patrimonio si aggira secondo il Forbes a 200 milioni di dollari nel 2014 fino al 2017 il quale il quotidiano afferma: “Nel 2017 il fatturato è salito a 53,9 milioni con 14,6 milioni di Ebitda per arrivare probabilmente a fine 2018 a quasi 66 milioni di giro d’affari e poco meno di 20 milioni di Mol, quindi con una redditività del 30,2%”. Tra i vari locali, quelli che andrebbero a generare più fatturato sono: il Billionaire di Dubai che conta 8,1 milioni di giro d’affari e 5,7 milioni di margine operativo lordo, il Twiga di ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021)uno degli imprenditori più importanti italiani ha una residenza nel cuore di. Ecco i dettagli Le curiosità di(Foto Web)è uno degli imprenditori più importanti e noti nel panorama italiano. Il suo patrimonio si aggira secondo il Forbes a 200 milioni di dollari nel 2014 fino al 2017 il quale il quotidiano afferma: “Nel 2017 il fatturato è salito a 53,9 milioni con 14,6 milioni di Ebitda per arrivare probabilmente a fine 2018 a quasi 66 milioni di giro d’affari e poco meno di 20 milioni di Mol, quindi con una redditività del 30,2%”. Tra i vari locali, quelli che andrebbero a generare più fatturato sono: il Billionaire di Dubai che conta 8,1 milioni di giro d’affari e 5,7 milioni di margine operativo lordo, il Twiga di ...

Advertising

borghi_claudio : Per tutti quelli che dicono che vogliono più aperture: SI ANCH'IO Però il punto di partenza era questo ???? e quello… - lemurinviaggio : Avete mai mangiato in un aereo trasformato in ristorante? Vi raccontiamo la nostra esperienza a Bali… - whatIngridsaid : RT @pavacetamolo: Avete mai avuto un amore perduto? Qualcun? con cui sapete sareste stat? bene insieme ma con cui non avete mai concretizza… - slayerairys : Cioè mi state dicendo che non avete mai visto questo? - Nicola23453287 : RT @Animal_Genocide: “Avete mai visto un cane sorridere? Guardate Hola lo fa sempre, lei sorride alla vita”. Mangia come una maialina, dorm… -