Avellino, uomo ucciso in casa: la figlia e il fidanzato confessano. Volevano compiere una strage (Di sabato 24 aprile 2021) Aldo Gioia, 53 anni, è morto in ospedale per le gravi ferite, sarebbe stato raggiunto da almeno 7 coltellate. Non condivideva la relazione della figlia con un pregiudicato. Le discussioni in casa erano state frequenti Leggi su repubblica (Di sabato 24 aprile 2021) Aldo Gioia, 53 anni, è morto in ospedale per le gravi ferite, sarebbe stato raggiunto da almeno 7 coltellate. Non condivideva la relazione dellacon un pregiudicato. Le discussioni inerano state frequenti

