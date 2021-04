Avellino-Teramo | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’di Piero Braglia vuole chiudere la pratica secondo posto, ma soprattutto allontanar l’assalto finale del Catanzaro. Obiettivo che passa dalla sfida interna contro ildi Massimo Paci. Formazione già qualificata, matematicamente, ai playoff di LegaPro. Non per questo, i diavoli biancorossi, vorranno sottovalutare la sfida del Partenio-Lombardi. All’appuntamento interno, Braglia, ci arriva dopo aver recuperato i fedelissimi. In ottica formazione si va verso la conferma del 3-5-2. Davanti al confermato Forte tra i pali agiranno Ciancio e Illanes al fianco di Dossena. Rizzo e Tito presidieranno le corsie; del centrocampo con De Francesco al centro con Carriero e D’Angelo schierati come mezzali. In attacco Fella al fianco di Bernardotto, Santaniello partirà dalla panchina dopo essersi ...