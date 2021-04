Avellino. Aldo Gioia ucciso dalla figlia Elena e dal fidanzato Giovanni Limata

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 aprile 2021) Efferato delitto ad, 18 anni, ha fatto entrare nell’appartamento di Corso Vittorio Emanuele, il, 23 anni. Il ragazzo, con il volto coperto, ha aggredito e sferrato, con un coltello da cacciatore, diversi colpi al torace del padre della ragazza, che si era addormentato sul divano davanti alla tv. Poi sono fuggiti., geometra di 53 anni, dipendente della Fca di Pratola Serra, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo l’allarme lanciatomoglie e dall’altra, che erano in casa in quel momento ma dormivano nelle loro stanze. Le due donne sono state richiamate dai lamenti dell’uomo, moribondo, che chiedeva aiuto....