Avellino | 53enne ucciso in casa a coltellate | fermati la figlia e il fidanzato

Advertising

MediasetTgcom24 : Avellino, 53enne ucciso a coltellate dalla figlia e dal compagno: si era opposto al fidanzamento #avellino… - TeleCapriNews : Omicidio ad Avellino: 53enne dipendente della Fca ucciso a coltellate nella sua abitazione al culmine di una lite f… - neifatti : Avellino sotto choc, 53enne ucciso: arrestati la figlia e il fidanzato - SecolodItalia1 : Avellino, 53enne ucciso a coltellate nella sua casa davanti alla moglie: fermati la figlia e il fidanzato… - ilgiornalelocal : TERRIBILE Avellino, 53enne ucciso in casa: fermati figlia e genero -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino 53enne

Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini coordinate dal procuratore di, Domenico Airoma . Sono state ascoltate a lungo la moglie della vittima e l altra figlia, che sulle prime erano ...L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui ilviveva con la moglie e le due figlie: all'... svolte per l'intera nottata con l'intervento e la direzione del pm della Procura disul ...Un giovane di 23 anni di Cervinara (Avellino) , del quale non è stato fornito il nome, e la fidanzata di 18 anni, sono stati fermati e trasferiti in carcere nella notte con l’ accusa di omicidio nei c ...Un 23enne di Cervinara (Avellino) e la fidanzata di 18 anni sono stati fermati e trasferiti in carcere nella notte con l'accusa di omicidio nei confronti del padre della ragazza, Aldo Gioa, geometra d ...