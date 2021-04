Avellino, 53enne ucciso dalla figlia e dal fidanzato perché contrario alla relazione (Di sabato 24 aprile 2021) La 18enne Elena Gioia e il 23enne Giovanni Limata hanno confessato l’omicidio di Aldo Gioia, 53enne padre della ragazza, morto poco dopo il ricovero avvenuto nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Lo riporta l’agenzia Agi. I due giovani, pressati dalle domande degli investigatori, hanno ammesso che il piano che ha condotto alla morte dell’uomo prevedeva lo sterminio di tutta la famiglia di Elena, con l’uccisione della madre e della sorella. L’omicidio è avvenuto alle 22,45 di ieri nell’appartamento di Corso Vittorio Emanuele ad Avellino dove si trovavano anche la moglie della vittima e l’altra figlia. I due fidanzati subito dopo il delitto sono scappati e sono stati ritrovati nel corso della notte a Cervinara a casa del fidanzato. Aldo Gioia, ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) La 18enne Elena Gioia e il 23enne Giovanni Limata hanno confessato l’omicidio di Aldo Gioia,padre della ragazza, morto poco dopo il ricovero avvenuto nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di. Lo riporta l’agenzia Agi. I due giovani, pressati dalle domande degli investigatori, hanno ammesso che il piano che ha condottomorte dell’uomo prevedeva lo sterminio di tutta la famiglia di Elena, con l’uccisione della madre e della sorella. L’omicidio è avvenuto alle 22,45 di ieri nell’appartamento di Corso Vittorio Emanuele addove si trovavano anche la moglie della vittima e l’altra. I due fidanzati subito dopo il delitto sono scappati e sono stati ritrovati nel corso della notte a Cervinara a casa del. Aldo Gioia, ...

Advertising

fattoquotidiano : Avellino, 53enne ucciso dalla figlia 18enne e dal fidanzato: non approvava la loro relazione - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Avellino, 53enne ucciso dalla figlia 18enne e dal fidanzato: non approvava la loro relazione - cronista73 : Avellino, 53enne ucciso dalla figlia e dal fidanzato perché contrario alla relazione - Cubano_74 : Che brutto posto è diventato questo mondo ?? - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Avellino, 53enne ucciso dalla figlia 18enne e dal fidanzato: non approvava la loro relazione -