Avellino | 53enne ucciso a coltellate dalla figlia e dal fidanzato | si era opposto alla loro relazione

Advertising

fr4nc15_93 : Un pregiudicato con ogni tipo di crimine alle spalle che si faceva i selfie armato. Chissà perché il padre di lei… - zazoomblog : Avellino 53enne ucciso in casa a coltellate: fermati la figlia e il fidanzato - #Avellino #53enne #ucciso… - MediasetTgcom24 : Avellino, 53enne ucciso a coltellate dalla figlia e dal compagno: si era opposto al fidanzamento #avellino… - TeleCapriNews : Omicidio ad Avellino: 53enne dipendente della Fca ucciso a coltellate nella sua abitazione al culmine di una lite f… - neifatti : Avellino sotto choc, 53enne ucciso: arrestati la figlia e il fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino 53enne

L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui ilviveva con la moglie e le due figlie: all'... svolte per l'intera nottata con l'intervento e la direzione del pm della Procura disul ...Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini coordinate dal procuratore di, Domenico Airoma . Sono state ascoltate a lungo la moglie della vittima e l altra figlia, che sulle prime erano ...Volevano uccidere tutti i membri della famiglia della ragazza e non solo il padre, i due giovani di 18 e 22 anni fermati per l’omicidio di un 53enne avvenuto ieri sera ad Avellino. I due giovani, sott ...Un giovane di 23 anni di Cervinara (Avellino) e la fidanzata di 18 anni, dei due ragazzi non sono state rese note le generalità, sono stati arrestati, la notte scorsa, con l’ accusa dell’omicidio di o ...