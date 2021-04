Avanti un Altro, la concorrente ha un decollete super: “Mi si stacca il cartellino” – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) Avanti un Altro anche oggi ci regala momenti da ricordare con la straordinaria ironia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in primo piano. La ragazza si fa subito notare e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 aprile 2021)unanche oggi ci regala momenti da ricordare con la straordinaria ironia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in primo piano. La ragazza si fa subito notare e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - paolaciz : RT @infotommizorzi: INFO | Domani Tommaso sarà ad Avanti un Altro! #tzvip - selenasvoice_ : @marsalemm Ha anche menzionato Biden in un altro tweet, quindi non possiamo dire “eh parla ma in America sono più a… - irbag98 : RIDO NEMMENO MARIA GUARDA AVANTI UN ALTRO ?? #Amici20 - Zorpiniii : RT @irene_9_9_9: #tzvip Domani questo spettacolo ad Avanti un'altro.?? -