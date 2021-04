Ats Bergamo: 9.200 vaccinazioni al giorno. «Ma la velocità della discesa della curva sta rallentando» (Di sabato 24 aprile 2021) Aumentano le vaccinazioni giornaliere nella Bergamasca e continuano i monitoraggio provinciali. Con un controllo costante dell’Rt. «Dobbiamo restare sotto l’1» specifica Ats. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 aprile 2021) Aumentano legiornaliere nella Bergamasca e continuano i monitoraggio provinciali. Con un controllo costante dell’Rt. «Dobbiamo restare sotto l’1» specifica Ats.

Advertising

PiuValliTV : STABILE LA CURVA DEI CONTAGI Si stabilizza la curva dei contagi in provincia di Bergamo. L' Ats, nel suo consueto… - webecodibergamo : Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.067 persone - tuttoatalanta : ATS Bergamo, Campagna antinfluenzale 2020-21: «218.373 persone vaccinate in provincia di Bergamo»… - ValserianaNews : 18 classi in quarantena in provincia di Bergamo per un docente positivo. il setting di Ats Bergamo negli istituti d… - TheQ_continuum : @Emanuele676 @GiovaQuez Poi denuncia: «ATS di Bergamo vuole trovare responsabilità anche tra gli MMG, ma noi siamo… -