ATP Barcellona 2021: Stefanos Tsitsipas ferma la corsa di Jannik Sinner e va in finale (Di sabato 24 aprile 2021) Finisce in un’ora e 23 minuti l’ottimo cammino di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Barcellona. L’altoatesino è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-3 in un’ora e 23 minuti, in un incontro in cui l’ellenico ha dato ulteriore dimostrazione del proprio periodo estremamente positivo. Si tratta infatti della sua nona partita vinta consecutivamente, comprendendo anche le cinque della vittoriosa Montecarlo. Anche se resterà in ogni caso numero 5 del mondo, Tsitsipas si avvicina molto a Dominic Thiem in classifica, mentre per Sinner è ormai certificato l’approdo al 18° posto da lunedì. Il greco attende ora uno tra il “titolare” del campo centrale, Rafael Nadal, e il suo connazionale Pablo Carreno Busta (7-0 nei precedenti con due soli set ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Finisce in un’ora e 23 minuti l’ottimo cammino dial torneo ATP 500 di. L’altoatesino è stato sconfitto dal grecocon un doppio 6-3 in un’ora e 23 minuti, in un incontro in cui l’ellenico ha dato ulteriore dimostrazione del proprio periodo estremamente positivo. Si tratta infatti della sua nona partita vinta consecutivamente, comprendendo anche le cinque della vittoriosa Montecarlo. Anche se resterà in ogni caso numero 5 del mondo,si avvicina molto a Dominic Thiem in classifica, mentre perè ormai certificato l’approdo al 18° posto da lunedì. Il greco attende ora uno tra il “titolare” del campo centrale, Rafael Nadal, e il suo connazionale Pablo Carreno Busta (7-0 nei precedenti con due soli set ...

