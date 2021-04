Atalanta | la vera storia | così la Dea è diventata grande con i soldi facili delle ribelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) L'impresa più straordinaria dell'non è essersi qualificata due volte di fila in Champions League né poi essere arrivata ai quarti e agli ottavi, non è giocarsi la finale di Coppa Italia per la seconda volta in tre stagioni e non lo è nemmeno essere considerata - dai tecnicibig europee - una squadra da evitare e da Ceferin - presidente dell'Uefa - una squadra modello. No. L'impresa più straordinaria dell'è aver fatto tutto ciò in sole cinque stagioni. Cin-que. Già, nel campionato 2015-16 - praticamente l'altro giorno, non una vita fa - il club nerazzurro, allora guidato da Reja e con in rosa dieci giocatori poi diventati importanti nel boom (tra loro quattro titolari della super Dea di adesso: Toloi, Freuler, de Roon e Djimsiti) si classificava al tredicesimo posto e festeggiava il raggiungimento dell'obiettivo ...