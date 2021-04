Atalanta, Gasperini: “Puntiamo al secondo posto” (Di sabato 24 aprile 2021) “Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto e non dei sei persi. Questi discorsi possono essere fatti per tutte le squadre. Ho dormito? Assolutamente sì, ci sono dei temi su cui possiamo essere soddisfatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, ma siamo molto soddisfatti. Adesso mancano due giornate, dobbiamo puntare al secondo posto”. Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, sul passo falso di Roma all’Olimpico contro i giallorossi. Tanti gol sbagliati contro la Roma ma Gasperini non vede un problema in fase offensiva: “Siamo il miglior attacco, facciamo tanti gol – riporta tuttomercatoweb – Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare marcia. Malinovskyi è quello più determinante, ma se tutti riusciranno ad essere prolifici ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto e non dei sei persi. Questi discorsi possono essere fatti per tutte le squadre. Ho dormito? Assolutamente sì, ci sono dei temi su cui possiamo essere soddisfatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, ma siamo molto soddisfatti. Adesso mancano due giornate, dobbiamo puntare al”. Queste le dichiarazioni di Gian Piero, tecnico dell’, sul passo falso di Roma all’Olimpico contro i giallorossi. Tanti gol sbagliati contro la Roma manon vede un problema in fase offensiva: “Siamo il miglior attacco, facciamo tanti gol – riporta tuttomercatoweb – Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare marcia. Malinovskyi è quello più determinante, ma se tutti riusciranno ad essere prolifici ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face @juventusfc! ? Presented by @Plus500… - fantapiu3 : #Atalanta, #conferenzastampa #Gasperini, le ultime su #Hateboer e sulla #formazione. #fantacalcio #SerieA… - sportface2016 : #Atalanta, le parole di #Gasperini: 'Vogliamo il secondo posto' - Atalanta_BC : #Gasperini “Sono tutte partite decisive, sotto questo aspetto è un campionato entusiasmante”. ???? 'These are all dec… - Ftbnews24 : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaBologna ?? Coach Gasperini’s press conferen… -