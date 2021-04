Atalanta | Gasperini | ' Puntiamo al 2° posto Hateboer convocato'

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face @juventusfc! ? Presented by @Plus500… - UgoBaroni : RT @SkySport: Atalanta-Bologna, Gasperini: 'Obiettivo secondo posto. Ilicic cambi marcia'. Video - gizzo97 : Toto allenatori: Juve Allegri/Inzaghi Milan Pioli Inter Conte/Allegri Lazio Inzaghi/Mihajlovic Napoli Spalletti Rom… - AnsaLombardia : Calcio: Atalanta; Gasperini, l'obiettivo è il secondo posto. 'A Roma sbagliati gol da amatore, ma grande prestazion… - Giorno_Bergamo : Atalanta. Gasperini punta in alto: vogliamo chiudere al secondo posto vincendole tutte -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Buone notizie in casa: torna nella lista dei convocati anche Hans Hateboer. Ecco le parole diHans Hateboer torna tra i convocati di: le parole del tecnico in conferenza stampa. ...BERGAMO - L'allenatore dell', Giampiero, in vista della sfida casalinga con il Bologna , ha analizzato la situazione dei suoi ragazzi e l'ultima gara giocata in casa della Roma : "Parliamo dei 65 punti che ...Hans Hateboer torna tra i convocati, può scendere in campo già contro il Bologna. Manca dalla vittoria di San Siro contro il Milan Come annunciato da Gasperini in conferenza stampa, domani tra i convo ...BERGAMO - L'allenatore dell' Atalanta, Giampiero Gasperini, in vista della sfida casalinga con il Bologna, ha analizzato la situazione dei suoi ragazzi e l'ultima gara giocata in casa della Roma: "Par ...