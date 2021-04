Ascolti tv: Quarto Grado vola oltre l'8%, Otto e mezzo batte Stasera Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Su La7 Otto e mezzo ha interessato 2.205.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Guess My Age - Indovina l'... Su Rai3 Tg Regione informa 3.136.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.239.000 spettatori ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 aprile 2021) Su La7ha interessato 2.205.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Guess My Age - Indovina l'... Su Rai3 Tg Regione informa 3.136.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.239.000 spettatori ...

Advertising

amperrino : Ascolti tv: Quarto Grado vola oltre l'8%, Otto e mezzo batte Stasera Italia - - Affaritaliani : Ascolti tv: Quarto Grado vola oltre l'8%, Otto e mezzo batte Stasera Italia - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 23 aprile 2021: Top Dieci, Felicissima sera, Quarto Grado, Propaganda Live, Fratelli di Crozza,… - Flavia72509448 : @AmiciUfficiale Non so se vi è chiaro che il 90% minimo degli ascolti, sono grazie a Giulia! Fatela ballare porca d… - skeletoncliqit : Paesi in cui Shy Away ha avuto maggiori ascolti fin ora?? Siamo al quarto posto???????? #twentyonepilots #ScaledAndIcy… -