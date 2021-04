Arresto di giudice e avvocato baresi: circa un milione 200mila euro in contanti in armadio e divano di Chiariello Carabinieri (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nel corso delle perquisizioni eseguite stamattina, contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti del giudice De Benedictis, magistrato dell’Ufficio GIP di Bari e dell’avvocato Chiariello, del foro di Bari, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sottoposto a sequestro un importante quantitativo di denaro. Infatti nell’abitazione del figlio dell’avvocato Chiariello, anche lui indagato, in tre zaini nascosti all’interno di un divano e di un armadio sono stati rinvenuti circa 1 milione e 200 mila euro in contanti. Sono in corso accertamenti per verificare la ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel corso delle perquisizioni eseguite stamattina, contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti delDe Benedictis, magistrato dell’Ufficio GIP di Bari e dell’, del foro di Bari, idel Nucleo Investigativo hanno sottoposto a sequestro un importante quantitativo di denaro. Infatti nell’abitazione del figlio dell’, anche lui indagato, in tre zaini nascosti all’interno di une di unsono stati rinvenutie 200 milain. Sono in corso accertamenti per verificare la ...

