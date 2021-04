Arrestati un giudice e un avvocato a Bari, l’accusa: mazzette davanti al tribunale in cambio di scarcerazioni facili (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip del tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l’avvocato penalista Giancarlo Chiariello sono stati Arrestati e portati in carcere su disposizione del Gip di Lecce, che ha accolto le richieste cautelari della procura distrettuale Antimafia. Entrambi sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell’avvocato Chiariello. Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe percepito dall’avvocato somme di denaro che gli sarebbero state consegnate anche per strada, di fronte al Palazzo di Giustizia. L’indagine è stata condotta dai carabinieri e dopo una perquisizione avvenuta lo scorso 9 aprile, De Benedictis si è dimesso dalla magistratura. In ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip deldi, Giuseppe De Benedictis, e l’penalista Giancarlo Chiariello sono statie portati in carcere su disposizione del Gip di Lecce, che ha accolto le richieste cautelari della procura distrettuale Antimafia. Entrambi sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale ilavrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell’Chiariello. Secondo, il magistrato avrebbe percepito dall’somme di denaro che gli sarebbero state consegnate anche per strada, di fronte al Palazzo di Giustizia. L’indagine è stata condotta dai carabinieri e dopo una perquisizione avvenuta lo scorso 9 aprile, De Benedictis si è dimesso dalla magistratura. In ...

Advertising

repubblica : ?? Bari, arrestati giudice e avvocato in indagine su mazzette in cambio di sentenze favorevoli - repubblica : Bari, arrestati il giudice De Benedictis e un avvocato : mazzette per emettere sentenze favorevoli - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Bari, arrestati il giudice De Benedictis e un avvocato : mazzette per emettere sentenze favorevoli - RStellata : @ilriformista @tizianamaiolo Forza Gratteri!!! ??Bari, arrestati il giudice De Benedictis e un avvocato : ??mazzette… - BariLive : Bari: Arrestati il giudice De Benedictis e un avvocato: mazzette per provvedimenti in favore di mafiosi -