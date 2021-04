Arrestati per corruzione gip Bari e avvocato penalista (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione del gip di Lecce che ha accolto le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Il gip del Tribunale di, Giuseppe De Benedictis, e l'barese Giancarlo Chiariello, sono statie condotti in carcere su disposizione del gip di Lecce che ha accolto le ...

