Arrestati Gip Bari e penalista, mazzette in cambio di sentenze a favore (Di sabato 24 aprile 2021) L'ipotesi accusatoria è che in cambio di somme di denaro - consegnate anche davanti a un bar davanti a Palagiustizia - il magistrato emetteva sentenze favorevoli. Il gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione del gip di Lecce che ha accolto le richieste cautelari della Dda. Entrambi sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell'avvocato Chiariello. De Benedictis nei giorni scorsi ha presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura, nella speranza di non essere arrestato.

