Armenia | Salvini | l' abbraccio della lega e mio nell' anniversario del genocidio'

Advertising

annamar69370830 : @AmbArmenia @matteosalvinimi Lascia perdere Salvini che manco sa dove sta l’Armenia! -

Ultime Notizie dalla rete : Armenia Salvini

Corriere della Sera

Io dò colpa ai social e anche ai politici come Johnson,, Trump. Sono banditi e bugiardi.' ... ' La situazione in, da tempo, non è delle più serene... come vedi tutti i conflitti che la ...Delegazione San Marino,su Sputnik V: "basta che funzioni e che arrivi in fretta" Il ... Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungheria, Emirati Arabi, Iran, Repubblica di Guinea, Tunisia,,...Mai dimenticare, tramandiamo ai nostri figli la memoria di questo crimine abissale. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini, l’abbraccio mio e della Lega. Mai dimenticare. Tramandia ...