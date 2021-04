Aprilia, con Sxr 50 ridefinisce concetto di scooter urbano (Di sabato 24 aprile 2021) Aprilia svela sulle pagine web il nuovo SXR 50, che inaugura una nuova tendenza nel segmento degli scooter di piccola cilindrata. E’ infatti il primo scooter urbano a offrire comfort, funzionalità e contenuti solitamente riservati a scooter di gamma superiore, mantenendo inalterate la tradizionale guidabilità, l’agilità e il tipico look distintivo degli scooter sportivi Aprilia. SXR 50 si propone come il mezzo ideale per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità quotidiana in ambito urbano garantendo livelli di comfort, abitabilità e praticità degni di categorie superiori. E’ spinto da un modernissimo monocilindrico di 50 cc 4 tempi Euro 5, silenzioso e brillante nella guida cittadina, caratterizzata da frequenti “stop and go”, e parco nei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021)svela sulle pagine web il nuovo SXR 50, che inaugura una nuova tendenza nel segmento deglidi piccola cilindrata. E’ infatti il primoa offrire comfort, funzionalità e contenuti solitamente riservati adi gamma superiore, mantenendo inalterate la tradizionale guidabilità, l’agilità e il tipico look distintivo deglisportivi. SXR 50 si propone come il mezzo ideale per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità quotidiana in ambitogarantendo livelli di comfort, abitabilità e praticità degni di categorie superiori. E’ spinto da un modernissimo monocilindrico di 50 cc 4 tempi Euro 5, silenzioso e brillante nella guida cittadina, caratterizzata da frequenti “stop and go”, e parco nei ...

