Anticipazioni Verissimo | oggi in tv | chi sono gli ospiti di sabato 24 aprile 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova attesa e imperdibile puntata di. La trasmissione24, è pronta ad accogliere tanti, non mancheranno grandi emozioni e nuovi racconti di vita. L’appuntamento è alle 15.30 su Canale 5.24: ecco tutti glididi Silvia Toffanin Tutto pronto per una nuova puntata di. In studio due “nemiche”, ora diventate amiche, unite a un profondo legale: per la prima volta insieme da Silvia Toffanin, Marcella Bella e Donatella Rettore. Monica Guerritore, una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano, è pronta a raccontarsi ai microfoni di ...