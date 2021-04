Anticipazioni Uomini e Donne lunedì | nuovi scontri e Samantha al centro dell’attenzione

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo aver ampiamente parlato di alcuni membri del trono over e di Giacomo e Massimiliano del trono classico, ledidici svelano che si parlerà di. La tronista è stata messa in secondo piano nelle ultime messe in onda, pertanto, il 26 aprile si parlerà parecchio di lei. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: in onda le esterne di Giacomo e Samantha e tante liti - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni, Samantha ha dei dubbi: chi la spunterà? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 23 aprile: Massimiliano vuole davvero Eugenia? - infoitcultura : Uomini e donne, anticipazioni oggi 23 aprile: Ida Platano frequenta Luca Cenerelli? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: una scelta si avvicina, Armando innamorato, Ida e Isabella protagoniste -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

I due hanno ballato spesso anche ae donne , almeno un tempo quando si poteva e non c'era ... come reagirà la cantante a quel punto? Si metterà in gioco oppure no? Ledella ...Stando alle, la Platano sarebbe uscita con il bel Luca Cenerelli , il cavaliere che, ... Tuttavia, come emerso nell'intervista a 'e Donne Magazine ', Ida non esclude la possibilità ...L'ex volto del Trono over di Uomini e donne, Giorgio Manetti, ha svelato i suoi nuovi progetti, in una diretta Instagram condivisa con i follower ...Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: vedremo le esterne di Giacomo e Samantha. Stavolta del bellissimo ex tronista Davide Donadei, che continua ad essere felicemente fidanzato con Chiara Rabbi, ...