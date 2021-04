Anticipazioni puntata Il Segreto domenica 25 aprile 2021 | Ramon sotto scacco

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 24 aprile 2021) Nelladi25della soap opera spagnola Ilvedremoparticolarmente inquieto non appena verrà a sapere che qualcuno a lui vicino ha scoperto il suo. A quel punto l’uomo realizza che i suoi movimenti sono tenuticontrollo, ma da chi?scopre che Manuela conosce tutta la verità sui suoi ripetuti maltrattamenti nei confronti di sua moglie Marta. In questo scenario la donna non sa bene come agire, anche se poi si rende conto di avere un potere nelle mani. In sostanza è quello che temeche ora vive nella paura che lei possa raccontare ogni cosa ad Ignacio. Riuscirà Marta a liberarsi dal giogo di suo marito? Il...