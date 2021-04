Angers-Monaco (domenica 25 aprile, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tre indisponibili per Moulin, Kovac ritrova Fabregas ma perde Martins (Di sabato 24 aprile 2021) Primo posticipo domenicale della trentaquattresima giornata di Ligue 1 che vede il Monaco di Kovac andare a far visita all’Angers. Per gli Scoitses amaro addio ai sogni di gloria della coppa di Francia con il netto 5 a 0 subito dal PSG. Troppo forti i parigini per i bianconeri di Moulin, che con questa eliminazione di fatto archiviano InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) Primo posticipole della trentaquattresima giornata di Ligue 1 che vede ildiandare a far visita all’. Per gli Scoitses amaro addio ai sogni di gloria della coppa di Francia con il netto 5 a 0 subito dal PSG. Troppo forti i parigini per i bianconeri di, che con questa eliminazione di fatto archiviano InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Angers-Monaco (domenica 25 aprile, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, - SportPesa_IT : Non solo Serie A. Le altre partite da guardare oggi: Domenica 25 Aprile 2021 Leeds-Man. United Ath. Bilbao-Atl Mad… - Luckyluciano971 : RT @Torrenapoli1: In #Ligue1 continua la lotta per il titolo Grazie a Lille, Lione e Monaco per ora quest’anno c’è ancora gara Psg ieri ha… - Torrenapoli1 : In #Ligue1 continua la lotta per il titolo Grazie a Lille, Lione e Monaco per ora quest’anno c’è ancora gara Psg i… - infobetting : Angers-Monaco (domenica 25 aprile, ore 17): formazioni, quote, pronostici -